ŞİPŞAK

Kelly Brook ve sevgilisi Bodrum’da

30 Ağustos 2017 Çarşamba, 01:46:28

  • 1 Kelly Brook ve sevgilisi Bodrum’da
    1 | 10

    Naomi Campbell ve Kate Moss gibi detoks için Bodrum’u tercih eden dünyaca ünlü model-oyuncu Kelly Brook, sevgilisi Jeremy Parisi ile tatiline devam ediyor. 

     

  • 2 Kelly Brook ve sevgilisi Bodrum’da
    2 | 10

    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre birlikte hem detoks yapıp hem de aşk tazeleyen çift, tatilin tadını çıkarmayı da ihmal etmiyor.

  • 3 Kelly Brook ve sevgilisi Bodrum’da
    3 | 10

    Önceki gün Türkbükü’ndeki Maçakızı’nda görüntülenen ikili, kalp şeklindeki şişme simitle denize girip romantik dakikalar yaşadı.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Kelly Brook ve sevgilisi Bodrum’da
    4 | 10

    Brook’un fazla kilolarını gizlemek için bikini yerine mayo giymesi dikkatlerden kaçmadı.

     

  • 5 Kelly Brook ve sevgilisi Bodrum’da
    5 | 10
    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000