Kelly Brook ve sevgilisi Bodrum’da

Naomi Campbell ve Kate Moss gibi detoks için Bodrum’u tercih eden dünyaca ünlü model-oyuncu Kelly Brook, sevgilisi Jeremy Parisi ile tatiline devam ediyor.
HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre birlikte hem detoks yapıp hem de aşk tazeleyen çift, tatilin tadını çıkarmayı da ihmal etmiyor.
Önceki gün Türkbükü’ndeki Maçakızı’nda görüntülenen ikili, kalp şeklindeki şişme simitle denize girip romantik dakikalar yaşadı.
Brook’un fazla kilolarını gizlemek için bikini yerine mayo giymesi dikkatlerden kaçmadı.