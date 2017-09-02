Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, sevgilisi ve kızıyla görüntülendi

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HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre; Bebek sahilde kahvaltı eden üçlü, çıkışta kısa bir yürüyüş yaptı. Sevgilisinin elini bir an olsun bırakmayan ünlü oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.