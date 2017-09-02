Murat Başoğlu, Bodrum'da görüntülendi

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Murat Başoğlu ile Gündoğan’daki evlerinde yaşamaya devam eden Hande Bermek ise misafirlerini ağırlıyor. Önceki gün kapıda misafirlerini karşılayan Bermek’in evlilik yüzüğünü çıkarmadığı görüldü. Keyifli halleriyle dikkat çeken Bermek, uzun süre bahçede arkadaşlarıyla sohbet etti.