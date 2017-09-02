Belçim Bilgin Erdoğan'ın Datça sefası

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HT Magazin'de yer alan habere göre; Doğayla iç içe vakit geçirip hasret gideren ikiliden güzel oyuncu önceki gün Datça’da deniz keyfi yaptı. Rastalı saçları ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Bilgin, bol bol yüzdü.