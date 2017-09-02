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HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; Evlenip çocuk sahibi olan Yengi ile Bilginer’in yine ihanet iddialarının ardından yollarını ayırmalarından sonra “Yuva yıkanın yuvası olmaz” şeklinde bir açıklama yapan Olcay, sevgilisi Mazlum Çimen’le Yalıkavak’ta yemek yerken, Bilginer’le yeniden barıştığı iddia edilen Yengi, Yalıkavak’ta alışverişteydi.