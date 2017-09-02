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"ÇALDIĞIN O FOTOĞRAFI YERİNE KOY"



Bu durumu ortaya çıkaran 'photoshopfail1' adlı hesap, Aleyna Tilki'nin 'Sen Olsan Bari' şarkısını ti'ye alarak, "Çaldığın o fotoğrafı yerine koy lütfen, eğer kendin olduğundan pek emin değilsen. Aradığın manzaraysa en güzelinden, o zaman başka açılır instagram buyurun önden. O sen olsan bari, sen olsan bari. Size şarkı yazdım bal takipçiler. #AleynaTilki saçlar sarı ve uzun olunca yediririm sandın sanırım" ifadelerini kullandı.