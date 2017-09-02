Brad Pitt, Jennifer Aniston'dan özür diledi

3 | 9

Aynı kaynak konuyla ilgili olarak şunları anlattı: "Bu, Brad ve Jennifer'ın yaptıkları en duygusal konuşmaydı. Jennifer da Pitt'in sözlerinden çok duygulandı. Aniston'ın yıllardır içinde sakladığı tüm üzüntüler, tüm duygular gün yüzüne çıktı. Jennifer hıçkırıklara boğuldu."