Sıla gözlerini Ahmet Kural'dan ayıramadı

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İHA'nın haberine göre; Ege Turnesi kapsamında Bodrum'da ikinci kez sahne alan Sıla tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenen konseri yaklaşık 3 bin kişi izledi. Konserine Efe Bahadır ile birlikte başlayan Sıla, 'Dön Demeyi Unuttum' isimli şarkısı ile sahneye çıktı.