Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun köyüne gitti

2 | 13

Birçok ünlü isim Kurban Bayramı tatili için rotasını yurtdışına çevirirken Sinem Kobal'la eşi Kenan İmirzalıoğlu, "Önce ailemiz" dedi. Her bayram Ankara'nın Bala ilçesinin Üçem Köyü'nde yaşayan annesi Yıldız İmirzalıoğlu ile babası Mustafa İmirzalıoğlu'nu ziyaret eden yakışıklı oyuncuya bu yıl eşi de eşlik etti.