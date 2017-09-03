Leyla Bilginel Bodrum’da kamp yapıyor

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Bir dönemin ünlü oyuncusu Bilginel oyunculuğu bırakmış ve ülkeden gitmişti. Bilginel "Oyunculukta pek para kazanmadım zaten. Kazandığımı gayrimenkule yatırdım. Gelen bir iki kira parasıyla geçiniyorum" demişti.