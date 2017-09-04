Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu ve oğlu Kemal’le bayramlaştı

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HT Magazin'den Yunus Emre Çınar'ın haberine göre; Oğlu Kemal’le Muğla’da tatilde olan Ahu Yağtu, Kemal’i el öpmesi için babasının kaldığı otele götürdü. Yılmaz, uzun süredir görmediği oğlu ve eşini kapıda karşıladı. Üçlü, bayramlaştıktan sonra günü birlikte geçirdi. Ünlü komedyen, akşamüzeri oğlu ve eski eşini yolcu etti.



