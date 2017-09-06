Seda Sayan'dan oğlu Oğulcan'a destek

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Eleştiri oklarının hedefindeki Oğulcan Engin'e annesi Seda Sayan'dan destek geldi. Ünlü isim sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Canım oğlum rabbim herkese senin gibi anasına, babasına, anneannesine, kardeşine düşkün bir evlat nasip etsin. Senin efendiliğinin başkaları tarafından bize anlatılmasının gururunu ailene yaşattığın için sana teşekkür ederim büyük Beşiktaşlı adam