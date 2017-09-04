Bayhan'dan Deniz Seki'ye çelenk

Çiçek gönderenlerden biri kısa süre önce ayrıldığı nişanlısı Faruk Salman, diğeri de Seki’nin “Popstar”da jüri üyesiyken cezaevinde yattığı için eleştirdiği yarışmacı Bayhan’dı.



Bayhan’ın yolladığı buketin üzerinde ise şu not vardı: “Kader arkadaşım Deniz ablacığım. Çok geçmiş olsun. Daha nice bayramlar senin olsun.” (Posta)

deniz seki

bayhan