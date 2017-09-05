Aleyna Tilki: Hırsız değilim

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HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre; Genç şarkıcı, sosyal medyada başkalarının fotoğraflarını kendi fotoğraflarıymış gibi paylaştığı iddialarına ateş püskürdü: “Nereden çıkarıyorlar fotoğrafların benim olduğunu? Bir insana hırsız demek ne kadar kolay! Asıl hırsız, bana hırsız diyenler.”