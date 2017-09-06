İbrahim Tatlıses: Bu saatten sonra Derya Hanım ile...

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"Günlerdir hakkımda çıkan haberleri okuyorum. 'İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ile barıştı' Ne demek ya barıştı? Sanki biz küsüz de, barışmışız. Gel de tav olma bu habere. Bu saatten sonra Derya Hanım ile neden küselim? Küsersek de eğer; her ailede olur böyle şeyler insanız nihayetinde taştan varolmadık ki etten kemiktendir yapımız. Küseriz de, barışırız da ne alaka şimdi? Küsmek de barışmak da insanın doğasında vardır.