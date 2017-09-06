'Tecavüzcü Coşkun' karakterini canlandıran oyuncu Coşkun Göğen ameliyat oldu

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Vücuttaki en büyük damar olan aort, kalpten direkt çıkan ve tüm organlara temiz kanı taşıyan 'ana kan hattı'dır. Kişinin boy ve kilosu göz önünde bulundurularak, dakikada 3 ila 6-7 litre kan taşıyor. Bu kanı taşırken de kalbin atım gücüne ve bünyenin yapısına bağlı olarak içinde belirli bir basınç var (80- 140 mmHg). Buna halk arasında tansiyon deniliyor. Aort çeşitli sebeplerden dolayı vücutta sessizce genişleyebiliyor.