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Haziran'da evlendiği Fahriye Evcen'le şu sıralar New York'ta olan Özçivit'in ABD'ye gidiş sebebi iddiaya göre sadece tatil değil… Dubai Emiri Şeyh El Maktum'un İstanbul'da inşa ettirdiği rezidans ve AVM'nin reklam yüzü olan yakışıklı oyuncunun, bu kez de New York merkezli projenin tanıtımlarında rol alacağı iddia edildi.



