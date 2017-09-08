Nusret Gökçe'nin eski hali

İş hayatındaki başarısı kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da çok konuşulan ve ünü Türkiye sınırlarını aşan işletmeci Nusret Gökçe'nin yıllar önceki hali ortaya çıktı. Etlerle yaptığı şovlarla zaman zaman eleştirilen Gökçe'nin görüntülerde, 'Ete şiddet uygulamıyoruz, sevgiyle yaklaşıyoruz' sözleri dikkatlarden kaçmadı. İşte o görüntüler...





Nusret

nusret gökçe