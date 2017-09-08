Ece Erken, Alişan-Eda Erol ayrılığı hakkında konuştu

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Hürriyet'in haberine göre; Yakın arkadaşı Alişan’ın, Eda Erol ile ilişkisini sonlandırması hakkında Erken, 'İkisi içinde hayırlısı olsun diyeceğim bir şey yok. Dolunay var bu ara. Herkes ayrılıyor' dedi.