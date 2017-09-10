Demet Şener: Tek dileğim boşanmak

HT Magazin'de yer alan habere göre; Kahve içtikten sonra mekândan ayrılan ikiliden ünlü model, boşanma süreciyle ilgili sorular üzerine, “İbrahim Bey’le gereksiz bir çekişmeye sahne oluyor. Benim tek dileğim boşanmak” dedi.

demet şener

Aslı Hatemi

İbrahim Kutluay