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Hürriyet'te yer alan idddiaya göre; Birbirlerini sosyal medyada da takip eden ikili, objektiflere yakalanmamak için genellikle gözlerden uzak yerlerde buluşuyor. Ünlü şovmenin genç sevgilisine iş konusunda da yardımcı olduğu ve bir dizi projesinde yer almasını sağladığı söyleniyor.