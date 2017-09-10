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Gazetecilerle sohbet sırasında Çeşme'nin pahalılığından yakınan Bergüzar Korel, "Bu yaz benim için güzel geçti. Ama Çeşme’nin pahalılığından yakınmak istiyorum. Attığınız adım başı para olmuş. Alaçatı özellikle feci bir halde. Ben Afrika'ya da, İspanya’ya da gittim bu sene. Ama oralarda harcadığım parayı inanın Çeşme ile kıyaslayamam. Acayip pahalı bir yer olmuş. Ben eski Çeşmeliyim” dedi.