Şebnem Schaefer suç duyurusunda bulundu

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Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre ünlü mankenin şikayeti ardından Kadıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Schaefer uzun süredir işadamı Murat Kadıoğlu ile aşk yaşıyordu. Evlilik hazırlığı yapan çift, bir süre önce sürpriz şekilde ayrılık kararı aldı. Schaefer, aslında daha önce ayrılmak istediğini fakat Murat Kadıoğlu'nun tehditlerine maruz kaldığı için ilişkiyi devam ettirdiğini iddia ederek "Bana 'Hazırlıklı ol. Sonun geldi' şeklinde ölüm mesajları gelmeye başladı. Kendisinden şikâyetçiyim" dedi.