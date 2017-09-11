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Hürriyet'ten Arzu Akbaş Zor'un haberine göre; Bu sözler ve olayın ardından çiftin Bodrum’daki yazlıklarında birlikte kalması, boşanmayacakları şeklinde yorumlandı. Ancak Bermek’in sessiz sedasız boşanmak istediği, bu nedenle bir süre beklediği ortaya çıktı.