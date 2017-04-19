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Ünlü isimlerin makyajsız halleri

04 Kasım 2014 Salı, 11:09:50

  • 1 Ünlü isimlerin makyajsız halleri
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    Müge Anlı

  • 2 Ünlü isimlerin makyajsız halleri
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    Müge Anlı

  • 3 Ünlü isimlerin makyajsız halleri
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    Göksel önceki gün Maçka Parkı’nda objektiflere takıldı. 

  • 4 Ünlü isimlerin makyajsız halleri
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    HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre  tek başına bankta oturup cep telefonuyla oynayan ünlü popçuyu, dağınık saçları ve sıfır makyajlı haliyle görenler tanımakta zorlandı. Şarkıcı, bir süre soluklandıktan sonra kısa bir yürüyüş yapıp parktan ayrıldı.

  • 5 Ünlü isimlerin makyajsız halleri
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    Ece Seçkin

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YORUMLAR 394
  • Misafir 05 Nisan 2017 Çarşamba 22:57
    En çok da Adriyana Lima beni hayal kırıklığına uğrattı.
  • Misafir 06 Nisan 2017 Perşembe 10:40
    GERCEKLER ACIDIR ARKADASIM
  • Misafir 24 Mart 2017 Cuma 17:34
    aman yarabbi! şok üstüne şok.
  • Misafir 25 Mart 2017 Cumartesi 18:10
    allah ne hale sokmus bunlari!!!!!
  • Misafir 24 Mart 2017 Cuma 12:08
    Korku seansı top 100 IMDB 0.0 Puanla en iyiler :-)
  • Misafir 25 Mart 2017 Cumartesi 18:16
    hepsi cok km yapmis ipranmis motorlari asinmis cok!!!!
  • Misafir 22 Mart 2017 Çarşamba 00:25
    Nur Yerlitaş makyaj yapsa ne olur yapmasa ne olur
  • Misafir 11 Mart 2017 Cumartesi 21:43
    zaten bir güzel kız gördünmü yüzünde makyaj varsa bir kova su dökeceksin bakalım güzeliğinin yüzde kaçı kalıyor
  • Misafir 10 Mart 2017 Cuma 20:26
    bazılarının makyajsız hali o kadar kötü değil
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 14:04
    bazılarının makyajsız hali daha güzel??
  • Misafir 23 Şubat 2017 Perşembe 11:06
    jüri olsanız çok teklif alırsınız tebrikler:)))
  • Misafir 22 Şubat 2017 Çarşamba 21:29
    Haberin başlığında ki Salma Hayek makyajsız da olsa güzel yani her haliyle güzel.
  • Misafir 22 Şubat 2017 Çarşamba 20:54
    lütfen Hülya avşarı makyazsız bir daha göstermeyin içim dışıma çıktı
  • Misafir 25 Mart 2017 Cumartesi 18:12
    gercekte cok cirkin allah bularda güzeligi tez air.
  • Misafir 22 Şubat 2017 Çarşamba 16:33
    evlenmeye karar vermeden önce kızın yüzünü itfaiye hortumu ile yıkamaya karar verdim
  • Misafir 21 Şubat 2017 Salı 17:41
    Kendall Jenner
  • Misafir 22 Ocak 2017 Pazar 15:24
    1-tuğba büyüküstün 2-Sibel can. gerisinden sokakta çok var
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