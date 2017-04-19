Ünlü isimlerin makyajsız halleri

04 Kasım 2014 Salı, 11:09:50 | Güncelleme: 19 Nisan 2017 Çarşamba, 10:04:48
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Müge Anlı
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Müge Anlı
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Göksel önceki gün Maçka Parkı’nda objektiflere takıldı.
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HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre tek başına bankta oturup cep telefonuyla oynayan ünlü popçuyu, dağınık saçları ve sıfır makyajlı haliyle görenler tanımakta zorlandı. Şarkıcı, bir süre soluklandıktan sonra kısa bir yürüyüş yapıp parktan ayrıldı.
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Ece Seçkin
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Ece Seçkin
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Nur Yerlitaş
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Nur Yerlitaş
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Ünlü model Kate Upton spor yaparken çektiği selfie'sini Instagram hesabından yayınladı.
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Upton'ın bu fotoğrafına 80 bin beğeni geldi ve yorum yağdı.