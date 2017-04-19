Ünlü isimlerin makyajsız halleri

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HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre tek başına bankta oturup cep telefonuyla oynayan ünlü popçuyu, dağınık saçları ve sıfır makyajlı haliyle görenler tanımakta zorlandı. Şarkıcı, bir süre soluklandıktan sonra kısa bir yürüyüş yapıp parktan ayrıldı.