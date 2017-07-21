TELEVİZYON

Ünlülerin çocukları

28 Ocak 2015 Çarşamba, 10:37:51

  • 1 Ünlülerin çocukları
    1 | 118

    Emre Kınay, eski eşi Emine Ün’den olan kızı Duru ile tatil sezonunu Bodrum’da açtı.

  • 2 Ünlülerin çocukları
    2 | 118

    Hürriyet'te yer alan habere göre;  kız önceki gün Gündoğan’da denize girip keyif yaptı. İkili daha sonra el ele iskeleden ayrılıp konakladıkları otele geçti. 

  • 3 Ünlülerin çocukları
    3 | 118
  • 4 Ünlülerin çocukları
    4 | 118

     Ahmet Mümtaz Taylan

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Ünlülerin çocukları
    5 | 118

     Ahmet Mümtaz Taylan ve kızı Ayşe Dilan

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 15
  • Misafir 23 Haziran 2017 Cuma 22:54
    Keşke hep çocuk kalsak
  • Misafir 09 Mayıs 2017 Salı 08:44
    allah bağışlasın hepsini
  • Misafir 28 Nisan 2017 Cuma 07:51
    didem uzel sarı nın oğlu aslan nerdee ? o çok tatlıı
Tüm yorumları göster(15)
Kalan karakter : 2000