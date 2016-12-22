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Vatanım Sensin 9. son bölüm
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Vatanım Sensin 9. bölümde neler yaşanacak?

Vatanım Sensin 9. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Cevdet'in gerçek görevi ortaya çıkıyor mu? İşte Vatanım Sensin 9. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

22 Aralık 2016 Perşembe, 09:16:26 Güncelleme: 09:21:27

Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Onur Saylak'ın başrollerini paylaştığı Vatanım Sensin 9. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Cevdet'in gerçek görevi ifşa mı oluyor? Ölmez Hasan, gizli silahların kimde olduğunu söyleyecek mi? İşte Vatanım Sensin 9. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

VATANIM SENSİN 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Cevdet, Yunan cephaneliğini patlatarak zafer kazanmış olsa da Ölmez Hasan'ın yakalanması işleri değiştirir. Leon'un Cevdet'e dair şüpheleri Vasili'nin aklını karıştırmıştır.

Cevdet, Ölmez Hasan’dan silahların yerini öğrenmeye çalışırken  Ölmez Hasan da onu kimliğini deşifre etmekle tehdit eder.

Vasili'nin Ölmez'i konuşturmak için bulduğu yöntem ise Cevdet'i hayli zorda bırakacaktır...

VATANIM SENSİN 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Cevdet, Yunanların mühimmatını imha etme vazifesi sırasında ummadığı engellerle karşılaşır!

Cevdet, gerçek kimliği deşifre olmadan Ölmez Hasan'dan kurtulmak zorundadır.  Silahları bulan Azize'nin ise, hayatı tehlikededir. Tevfik, en önemli sırrını öğrenen Azize'ye dair kararını henüz vermemiştir.

Diğer yandan, Amasya genelgesinde alınan kararlar Türk halkını umutlandırır. Ancak, İtilaf devletlerinin Yunan Ordusuna destek için gönderdiği önemli sayıda askeri mühimmat bu umuda gölge düşürür.

Cevdet’in vazifesi mühimmatı imha etmektir. Ancak, ummadığı engellerle karşılaşacak, bir kez daha ailesiyle sınanmak zorunda kalacaktır...

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