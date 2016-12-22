Perşembe ekranının aksiyon yüklü fenomen dizisi "Cesur Yürek", 11’inci bölümüyle bu akşam ekranlarda aksiyon fırtınası estirecek. Yeni bölümde Ömer’in Bozdoğanlar’la savaşı alevlenir. İşte Cesur Yürek 11. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

CESUR YÜREK 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ömer’in Bozdoğanlar’la savaşı alevlenir. Didem ve Ali’yi kurtarmak için canını ortaya koyan Ömer, Ali’nin ölümüne engel olamaz. Babasının ardından Ali’yi kaybeden Ömer intikamını almak için Ferhat ve Hüsrev’in peşine düşer.

Enver’in Bradd tarafından deşifre edilmesinden sonra ikisi arasındaki savaş gün yüzüne çıkar. İskender’in babasını vurduranın Gevaşlı olduğunu öğrenmesiyle Tatar Ailesi beklenmedik bir krizle yüzleşecektir.

Ömer’in derin devlete çalıştığını bilen Turan, Ömer’in infazına karar verir. Yatağından kalkan Tatar Ahmet masadaki ortaklarını ve oğlunu karşısına alma pahasına, Ömer’i kurtarmak için harekete geçer.

Bundan dolayı çileden çıkan İskender, babasına karşı büyük bir hamle yapar...

CESUR YÜREK 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ömer Ferhat'ın Didem ve Ali'yi kaçırmasıyla harekete geçer. Ferhat ve Hüsrev'in bahsi bu sefer Didem ve Ali'nin hayatı üzerinedir. Ömer Enver'i ortaya çıkarmak için sırrını Berrin'le paylaşacak mı?

Bradd'in gelişiyle masadakiler için yeni bir dönem başlıyor. Bradd bölgedeki ve masadaki sorunların arkasındaki kişiye ulaşmak için plan yapar. Tatar Ahmet kendisini vurduran kişiyi öğrendiğinde tepkisi ne olacak?

Ömer ve Enver'in başlattığı cesur yürek operasyonunun akıbeti ne olacak?