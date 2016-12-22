TELEVİZYON HABERLERİ
22 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Cesur Yürek 11. son bölüm
TELEVİZYON

Cesur Yürek 11. bölümde neler yaşanacak?

Cesur Yürek 11. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Ömer'in Bozdoğanlar'la savaşı alevlenir. İşte Cesur Yürek 11. bölüm fragmanı ve özeti..

22 Aralık 2016 Perşembe, 09:27:55 Güncelleme: 09:29:33

Perşembe ekranının aksiyon yüklü fenomen dizisi "Cesur Yürek", 11’inci bölümüyle bu akşam ekranlarda aksiyon fırtınası estirecek. Yeni bölümde Ömer’in Bozdoğanlar’la savaşı alevlenir. İşte Cesur Yürek 11. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

CESUR YÜREK 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ömer’in Bozdoğanlar’la savaşı alevlenir. Didem ve Ali’yi kurtarmak için canını ortaya koyan Ömer, Ali’nin ölümüne engel olamaz. Babasının ardından Ali’yi kaybeden Ömer intikamını almak için Ferhat ve Hüsrev’in peşine düşer.

Enver’in Bradd tarafından deşifre edilmesinden sonra ikisi arasındaki savaş gün yüzüne çıkar. İskender’in babasını vurduranın Gevaşlı olduğunu öğrenmesiyle Tatar Ailesi beklenmedik bir krizle yüzleşecektir.

Ömer’in derin devlete çalıştığını bilen Turan, Ömer’in infazına karar verir. Yatağından kalkan Tatar Ahmet masadaki ortaklarını ve oğlunu karşısına alma pahasına, Ömer’i kurtarmak için harekete geçer.

Bundan dolayı çileden çıkan İskender, babasına karşı büyük bir hamle yapar...

CESUR YÜREK 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ömer Ferhat'ın Didem ve Ali'yi kaçırmasıyla harekete geçer. Ferhat ve Hüsrev'in bahsi bu sefer Didem ve Ali'nin hayatı üzerinedir. Ömer Enver'i ortaya çıkarmak için sırrını Berrin'le paylaşacak mı?

Bradd'in gelişiyle masadakiler için yeni bir dönem başlıyor. Bradd bölgedeki ve masadaki sorunların arkasındaki kişiye ulaşmak için plan yapar. Tatar Ahmet kendisini vurduran kişiyi öğrendiğinde tepkisi ne olacak?

Ömer ve Enver'in başlattığı cesur yürek operasyonunun akıbeti ne olacak?

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Vatanım Sensin 9. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Cevdet'in gerçek görevi ortaya çıkıyor!
İçerde'nin 15. bölüm fragmanı yayınlandı
TELEVİZYON

İçerde'nin 15. bölüm fragmanı yayınlandı
No: 309 27. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Onur hayal kırıklığına uğruyor!
Diriliş Ertuğrul 70. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Ertuğrul Bey, Hanlı Pazar'ı fethedecek mi?
Poyraz Karayel 73. bölümünde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Poyraz ve Ayşegül çiftini büyük bir tehlike bekliyor!
Kara Sevda 49. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Kemal, aşkında sınır tanımıyor!
'İçerde' yine zirvede
TELEVİZYON

İşte o sahne!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 52. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Çakırbeyli hanesi rahatlıyor