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Yeter 40. bölüm
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Yeter 40. bölümde neler yaşanacak?

Yeter 40. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Ateş ve Yılmaz, Yekta'yı köşeye sıkıştırmanın yolunu bulur. İşte Yeter 40. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

22 Aralık 2016 Perşembe, 09:34:54 Güncelleme: 09:36:05

Oyuncu kadrosunda Yurdaer Okur, Ekin Türkmen, Wilma Elles ve Hazım Körmükçü gibi isimlerin rol aldığı Yeter, 40. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Ateş ve Yılmaz, Yekta'yı köşeye sıkıştırmanın yolunu bulur. İşte Yeter 40. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

YETER 40. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Atlas ve Yılmaz, Yekta'yı köşeye sıkıştırmanın bir yolunu bulur. Yekta da bunun üzerine karşı saldırıya geçer. Atlas'ı tek bir hamlede bitirmeye kararlıdır. Ama hesaba katmadığı Yılmaz'ın Atlas'a duyduğu vefa borcudur. 

Yılmaz kendini yol ayırımında bulur. Atacağı adım herkesin hayatını alt üst edecektir. Handan'ı ve oğlunu kaybedeceğinin de farkındadır. Herkesin kaderi onun ellerindedir. 

Kararını verir ve bütün taşlar Yekta'nın üzerine doğru devrilmeye başlar. Ancak Yekta gibi insanlar için her son bir başlangıçtır. 

YETER 39. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Miray'ı cezalandırarak hayatından çıkaran Yekta, annesiz de aile olabileceklerini ispatlamaya kararlıdır. Ancak bunun için önce bozulan düzeni yeniden kurmalıdır.

Tam da bu aşamada Duru'nun okulundan bir telefon gelir. Öğrenecekleri Yekta için utanç vericidir.

Diğer yandan Kaan'ın da sınav sonuçları açıklanır. Tam da Yekta'nın istediği ve Kaan'ın gerçekten hak ettiği gibi baştan aşağıya zayıftır.

Yekta iki çocuğunu da, disipline etmek için ciddi kararlar alır. Bu artık onunla çocuklar arasında kazananı belli bir savaştır.

İçerde geçirdiği bir yılın faturası önündedir ve bu faturayı o değil; neden olanlar ödeyecektir. En başta onu tehditle hapse yollayan Atlas.

Öte yandan Zahide ondan saklanan büyük gerçeği öğrenmeye adım adım yaklaşır. Selçuk bebek gerçekten onun torunu mudur?

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