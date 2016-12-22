Başrollerini Burak Sağyaşar imzalı, Mert Yazıcıoğlu, Melisa Şenolsun ve Begüm Birgören’in paylaştığı Umuda Kelepçe Vurulmaz 8. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Perihan'ın yardımıyla kurulan plan etkili olacaktır. İşte Umuda Kelepçe Vurulmaz 8. bölüm fragmanı

UMUDA KELEPÇE VURULMAZ 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

İnci vurulduktan sonra hızlıca toparlanır ve tam her şey yoluna girecek derken bu sefer hiç ummadıkları bir tehlike yaklaşıyordur. Okulun yarı hissesini alan Emir aslında hiç de göründüğü gibi biri değildir.

Fırat'a olan hırsından Elif'le görüşmeyi devam ettiriyordur Onur ama Ceren'den vazgeçmeye de niyeti yoktur. Fırat ve Ceren'in ise yeniden barışması aileyi daha ciddi hamleler yapmaya iter. Perihan'ın yardımıyla kurulan plan bu defa etkili olacaktır.

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Güler görüntüleri polise vermeye gider fakat hiç ummadığı bir şey olur. Gücü eline geçiren Perihan ise bunu sonuna kadar kullanacaktır. Bilmediği ise Asım’ın aslında başına bela olacak en büyük tehlike olduğudur.

Ceren’in ailesine yakalanan Fırat ve Ceren için zor zamanlar başlar. Ceren’i okuldan almaya kararlıdır aile ama Onur buna engel olmak ister. Ceren’i tekrar okula getirebilir Onur ama Fırat’ın da Ceren’den uzak durması şarttır.

Bunun için bir teklifle gelir Fırat’a... Ceren’i korumak için düşmanının sözüne gelmek üzeredir Fırat fakat son anda vazgeçer. Ancak iş işten geçmiştir...

İnci için de çok duygusal anlar yaşanır. Öğrencileri üzerinden kendi geçmişindeki yaraları da sarmaya çalışırken şimdi de onlar için canını bile ortaya atacak duruma gelmiştir