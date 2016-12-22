Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Tuba Büyüküstün ve Tamer Levent'in paylaştığı Cesur ve Güzel 7. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Cesur, Sühan’ı Nişantaşı'ndaki eve götürür. Birlikte vakit geçirirler, Cesur bu evde babasıyla ilgili yeni bir ipucuna ulaşır ve bunu araştırmaya başlar. İşte Cesur ve Güzel 7. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

CESUR VE GÜZEL 7. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Takipçileriyle 7. randevusuna çıkacak olan Cesur ve Güzel'de olaylar şöyle gelişecek: Babasının sürpriz evliliğinden kötü etkilenen Sühan’ı, Cesur teselli eder. Bu durum Bülent’i çileden çıkarır, Cesur’a karşı giderek daha çok hırslanmaktadır.

Cesur, Sühan’ı Nişantaşı'ndaki eve götürür. Birlikte vakit geçirirler, Cesur bu evde babasıyla ilgili yeni bir ipucuna ulaşır ve bunu araştırmaya başlar.

Öte yandan Korludağ çiftliğine yerleşen Adalet'in gelişi zoraki kutlanırken, Cahide, Hülya'nın ortadan kaybolduğunu geç fark eder. Cahide bebeğini kaybedeceği korkusuyla büyük paniğe kapılır. Bülent’le birlikte bu durumun peşine düşerler.

Sühan ve Cesur’un herkesten uzakta yaşadıkları gün unutulmaz olur. Cesur için güzel bir sürpriz planlayan Sühan, bunun için harekete geçtiğinde Cesurla ilgili çok önemli bir şey öğrenir.

Aynı dakikalarda Cesur’a da Sühan’la ilgili bir tuzak kurulmuştur. Sühan söz konusu olduğu için, Cesur tuzağa doğru hiç bir şey düşünmeden, gözü kapalı ilerler...

CESUR VE GÜZEL 6. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Cesur’un annesinin Tahsin Korludağ’ın yüzüne “Katil” diye bağırması herkeste şok etkisi yaratır. Bu lafın etkisi Mihriban’ı da harekete geçirecektir.

Cesur, annesinin yıllar boyu kapanmayan yaralarını sarmaya çabalarken, aklındaki şüpheler yeniden ortaya çıkan Sühan, Cesur’un geçmişinden bir sayfa daha aralar. Birbirlerine giderek daha fazla yakınlaşırlar.

Hayatının iplerini kendi eline almaya karar veren Korhan’ın davranışları babasını şaşırtırken, Cahide’yi de zor duruma sokar.

Cesur’un planı Tahsin’i köşeye sıkıştırır ve tırnaklarını çıkarmasına neden olur. Babasının farklı bir yüzüyle tanışan Sühan bir seçim yapmak zorunda kalır.

Oyunda kartlar yeniden dağıtılırken masanın kaybedeni olacağını anlayan Tahsin Korludağ’ın son hamlesi herkes için büyük bir darbe olur.

