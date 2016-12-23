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Aşk ve Mavi 8. son bölüm fragmanı
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Aşk ve Mavi 8. bölümde neler yaşanacak?

Aşk ve Mavi, 8. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Ali, Mavi'ye yapacağı itiraftan vazgeçer. İşte Aşk ve Mavi 8. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

23 Aralık 2016 Cuma, 09:41:10 Güncelleme: 09:43:22

Oyuncu kadrosunda Emrah, Burcu Kıratlı ve Işıl Yücesoy gibi isimlerin yer aldığı Aşk ve Mavi, 8. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Ali, Mavi'ye yapacağı itiraftan vazgeçer. İşte Aşk ve Mavi 8. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

AŞK VE MAVİ 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Cemal'in kaza geçirdiği haberi önce Ali'ye ulaşır. Ali, Mavi'ye yapacağı itiraftan vazgeçer. Abisini Cemal'in öldürdüğünü söyleyemez. Cemal, hastanede tedavi görürken aklı İlyas'ın telefonundadır. 

İsmet'e telefona ulaşmasını ve yok etmesini ister ama İsmet'ten önce aileden başka biri telefona ulaşır. Ali, Mavi'nin tüm huysuzluklarına katlanmaya devam ederken Mavi gittikçe Ali'ye yakınlaştığını hissetmektedir. 

AŞK VE MAVİ 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Cemal, bir taraftan Birgül'in şantajı ile başa çıkmaya çalışırken bir yandan da Safiye'nin kıskançlıklarıyla uğraşmaktadır. Cemal, Birgül'ün isteklerini yerine getirirken onu zor durumda bırakacak bir yol aramaktadır.

Bu konuda Hasibe'den yardım ister. Ali, büyük bir kararın eşiğindedir. Cinayeti Cemal'in işlediğini itiraf etse Mavi'yle aralarının düzeleceğini düşünmektedir. Mavi'ye açılmaya karar verir.

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