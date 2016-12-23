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Muhteşem Yüzyıl Kösem 6. son bölüm fragmanı
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Muhteşem Yüzyıl Kösem 6. bölümde neler yaşanacak?

Muhteşem Yüzyıl: Kösem 6. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Kösem Sultan, evladıyla sınanıyor! İşte Muhteşem Yüzyıl Kösem 6. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

23 Aralık 2016 Cuma, 09:59:34 Güncelleme: 10:01:01

Muhteşem Yüzyıl: Kösem 6. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Kösem Sultan, evladıyla sınanıyor! İşte Muhteşem Yüzyıl Kösem 6. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

MUHTEŞEM YÜZYIL: KÖSEM 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Muhteşem Yüzyıl Kösem’de bu hafta Kösem Sultan evladıyla sınanıyor! Kösem Sultan, Şehzade Kasım’ın sırrını öğreniyor! Sultan Murad, Farya’yı saraya geri getiriyor! Farya’nın saraya geri döndüğünü öğrenen Ayşe Sultan öfkeden deliye dönüyor! Kösem Sultan Farya’nın hareme girmesine müsaade etmiyor!

Şehzade İbrahim, Kasım’ın sırrını hiç öğrenmemesi gereken birine söylüyor! Şehzade Kasım’ın hamile cariyesi kaçırılıyor! Cariyenin kaçırıldığını öğrenen Kösem Sultan her yerde onu aratıyor! Silahdar Mustafa, Atike Sultan’a kalbinde başka biri olduğunu söylüyor!

Gevherhan Sultan ise Silahdar’la gizlice buluşuyor! Ayşe Sultan ve Farya karşı karşıya geliyor! Farya’nın yanına giden Sultan Murad, duydukları karşısında şoke oluyor! Gülbahar Sultan sarayda kalmak için, Kösem Sultan’a karşı koyamayacağı bir teklifte bulunuyor!

MUHTEŞEM YÜZYIL: KÖSEM 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Sultan Murad hayatının en büyük korkusunu yaşıyor! Prenses Farya, Sultan Murad’ın karşısına getirilir. Sultan Murad hükmünü bizzat verecektir! İdam edileceğinden emin olan Farya, Sultan Murad’ın hükmünü duyunca ölmekten beter olur. Vakfında, suikasta uğrayan Kösem Sultan kaybolur.

Asi sipahilerinden kaçırdığından şüphe ederler. Zaten yaralı olan Kösem Sultan hayatta kalabilecek midir? Validesinin saldırıya uğradığını öğrenen Sultan Murad, sefer yolundan geri döner. Kösem Sultanı bizzat arayacak ve bulacaktır. Sultan Murad, aramaların başındayken asi sipahiler tarafından saldırıya uğrar.

Prenses Farya, Sultan Murad uğruna canını hiçe sayar. Atike Sultan, Silahdar Mustafa’yı köşeye sıkıştırır. Her şeye razıdır. Silahdar’a bir teklifte bulunur! Silahdar ise Gevherhan Sultana karşı olan hislerini daha fazla saklayamaz. Sultan Murad, Prenses Farya’ya verdiği sözleri tutar.

Amcası İstvan’ı cezalandırır ve annesi Kraliçe Catherine’i kurtarır. Artık, Farya annesiyle beraber ülkesine dönecektir. Ülkesine dönmek için yola çıkan, Farya büyük bir sürprizle karşı karşıya kalır. Şehzade Kasım’ın yasak olduğu halde cariyeyle görüşmeye devam etmektedir. Hiç ummadıkları bir anda bu sırrı biri öğrenir!

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