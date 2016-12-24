SHOW TV'de yayınlanan başrollerini Hande Erçel ve Burak Deniz'in paylaştığı Aşk Laftan Anlamaz 24. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Murat, kendini büyük bir yol ayrımında bulacak. Alacağı karar, Hayat’la ilişkilerinin geleceğini belirleyecek. İşte Aşk Laftan Anlamaz 24. bölüm fragmanı ve bölüm tüyoları...

AŞK LAFTAN ANLAMAZ 24. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Takipçileriyle 24. randevusuna çıkacak olan Aşk Laftan Anlamaz'da olaylar şöyle gelişecek: Azime ve Haşmet’in oyunuyla tuzağa düşen Hayat ve Murat… Kapıya horon ve kemençeyle dayanan Haşmet Dede… Peki amacı ne? Büyüklerin çabası Hayat ve Murat’ın evliliğini kurtaracak mı?

Haşmet, Murat ve Hayat için uğraşırken Azime ile sevdası beklemediği bir yara alır. Öyle ki bu sızı Haşmet’i uzaklara götürecek kadar kuvvetlidir. Hayat’ın Murat’ın rüyasını gerçek yapmaya karar verdiği gece, beyaz lalelerle bir sırrı da yanında getirir. Murat yine bir seçim yapmak zorundadır: Aşk mı kazanacaktır, öfke mi?

AŞK LAFTAN ANLAMAZ 23. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Murat’ın Hayat için hazırladığı sürprizli gecenin sabahı iki aşığın ilişkilerinde yepyeni bir dönemin de başlangıcı olur. Hayat o güne kadar ona acı çektiren Murat’tan bu kez kendi yöntemleriyle intikam almak isterken yine aşkın ağına düşmekten kurtulamaz.

Karlar bir kez daha onların aşkının üzerine yağacaktır. Haşmet ve Azime bu yuvayı kurtarmak için planlar yaparken, Murat’ın öğrendiği gerçek iki aile arasındaki ilişkilerin başka bir boyuta geçmesine sebep olur. Yeni işbirlikleri, yeni planlar, yeni kararlar arasında değişmeyen tek şey vardır.

Murat ve Hayat’ın öfke, gurur ve tutku arasında gidip gelen kocaman aşkı...