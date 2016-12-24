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Kertenkele 85. final bölümünde neler yaşanacak?

Atv'de yayınlanan Kertenkele 85. bölümüyle bu akşam ekranlara veda ediyor. Son bölümde Kertenkele ve Zehra sonunda birbirlerine kavuşmuşlardır

24 Aralık 2016 Cumartesi, 10:47:31 Güncelleme: 10:59:47

Başrollerinde Ahmet Kayakesen, Asena Tuğal ve Fatih Doğan'ın rol aldığı Kertenkele Yeniden Doğuş, 85. bölümüyle bu akşam son kez izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin final bölümünde Kertenkele ve Zehra sonunda evlenip mutlu olabilecekler midir? İşte Kertenkele 85. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

KERTENKELE 85. FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Takipçileriyle 85. randevusuna çıkacak olan Kertenkele'de olaylar şöyle gelişecek: Kertenkele ve Zehra sonunda birbirlerine kavuşmuşlardır. Ama daha özlem bile gideremeden Yılmaz'ın Kertenkele ve Zehra'nın yaşadığını öğrenip peşlerine düştüğünü öğrenirler!

Kertenkele ve Zehra sonunda evlenip mutlu olabilecekler midir yoksa Yılmaz kurduğu büyük tuzakla her ikisini de yakalayacak mıdır?

KERTENKELE 84. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Maskeli Kız'la yüz yüze gelen Murat (Kertenkele) için işler umduğu gibi gitmeyecektir. Öte yandan Zeynep (Zehra), Murat'ın Ziya rolünde kendisini yakalamaya çalışan bir polis olduğunu düşünmektedir.

Murat'ı kendisine aşık edip intikam almaya karar verir. Öte yandan Melis'e gelen bir telefonla Zeynep'in aslında Zeynep Şanlı olmadığı ortaya çıkar. Zehra'yı arayan Murat (Kertenkele) Zehra'nın kim olduğunu öğrenmek üzeredir...

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