Başrollerini Özge Özberk, Kutsi ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun paylaştığı Kalbimdeki Deniz, 10. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Şebnem ve Alihan büyük bir hesaplaşma yaşarlar ve Şebnem’in bebeğini aldıracağı tehdidiyle Alihan geri adım atar. İşte Kalbimdeki Deniz 10. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

KALBİMDEKİ DENİZ 10. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Alihan’la sahte sosyal medya hesabı üzerinden yazışan Deniz, öğrendikleriyle şok olur. Ece ve Mustafa yakınlaşması, Mustafa’yı kızı dururken ona kaptırmamak istemeyen Fikriye’yi harekete geçirir. Hülya Mirat ve Deniz’in gözünü boyamak için bazı jestler yapar.

Kendisi hakkında gerçeği öğrenen Hülya’nın sıkıştırmaları ve Deniz’le arasının düzelmesini hazmedemeyen Fikriye’nin laf sokmalarından bunalan Diyar’ı harika bir sürpriz beklemektedir. Şebnem ve Alihan büyük bir hesaplaşma yaşarlar ve Şebnem’in bebeğini aldıracağı tehdidiyle Alihan geri adım atar. Yeni işinde büyük fedakarlıkla çalışan Deniz ise Alihan’la görüşmesinin yarattığı ve içine attığı stresle, bebeğini kaybeder.

KALBİMDEKİ DENİZ 9. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Mirat ve Ece’nin, Deniz’i kumpasa düşürdüğünden şüphelendiği Fikriye, onların gözünde kendini aklamaya çalışsa da ettiğini bulur. Deniz yeni bir iş bulduğuna sevinirken, Ece ve ağır ithamlarda bulunduğu Fikriye arasında kolay kolay dinmeyecek bir düşmanlık başlar.

Ece’nin birbirine ekleyerek büyüyen yalanlarını öğrenen Deniz ve kızının arası gerilir. Şebnem ve Alihan’ın arasında soğuk rüzgarlar eserken, Alihan sahte bir hesapla sosyal medya üzerinden kızıyla iletişim kurar ve Deniz’e yakalanır.