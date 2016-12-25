Başrollerinde Birce Akalay, Kanbolat Görkem Arslan ve Ufuk Özkan'ın rol aldığı Hayat Bazen Tatlıdır 10. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Cerrah tutuklanıyor! İşte Hayat Bazen Tatlıdır 10. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

HAYAT BAZEN TATLIDIR 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Cerrah tutuklanır. Hayat, Zeynep’in evine gider; zorla evlendirileceği gerçeğini öğrenir. Hayat ve öğrencileri Zeynep’i evden kaçırır. Sevda, babasının annesini aldattığını ortaya çıkarır! Koray’ın Amerika’ya gitmekten vazgeçmesi Asya’yı harekete geçirir.

Koray’ı elde etmek için plan yapan Asya, gecenin ilerleyen saatlerinde karşısında Sevda’yı görür, şok olur! Birtanem Şerif’in annesiyle tanışmak isteyince Şerif panikler.

Annesi Birtanem Hanım’ı istemeyecek diye korkuya kapılan Şerif bu sorunu Nadir’in anneannesiyle çözer! Gözde’yi Burak’tan uzaklaştırmak için Sevda ve Koray gizli bir plan yapar. Ancak, Koray’ı kötü bir sürpriz beklemektedir!

HAYAT BAZEN TATLIDIR 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Koray ve Sevda, Burak ve Gözde’yi aynı evde görünce deliye döner. Burak, Sevda’ya evden atıldıkları için Hayat Hoca’nın onları yanına aldığını söylese de Sevda kahrolur.

Koray ise, Gözde’yle ilgili yaşadığı bu şaşkınlığı üzerinden atamadan başka bir şok yaşar. Abisi Cerrah onu Amerika’ya göndermek ister. Şerif, Koray’ın Amerika’ya İngilizce eğitimi için gideceğini sanıp okulda yeni düzenlemeler yapar.

Koray’ın ise abisinin sözünü dinlemeye hiç niyeti yoktur. Cerrah’ın Amerika kararından vazgeçiremeyeceğini anlayınca, Koray’ın aklına haince bir plan gelir!