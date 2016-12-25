Başrollerinde Zeynep Çamcı, Gökhan Alkan, Gonca Sarıyıldız, Yiğit Kirazcı, İpek Tenolcay‘ın oynadığı Seviyor Sevmiyor 23. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde

SEVİYOR SEVMİYOR 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Deniz ve Yiğit yaşananlar sonrası birbirlerine kesinlikle güvenmemektedir. Özellikle Yiğit, Deniz'e bir daha güvenebileceğini düşünmemektedir. Bu bir iddialaşmaya ardından bir oyuna dönüşür.

İki taraf da birbirinden yapması zor, meşakkatli isteklerde bulunur. Talepleri gerçekleştirmeye çalışırken iki taraf da bazen komik, bazen dramatik anlar yaşarlar. Ama bu oyunun sonu hiç de bekledikleri gibi bitmeyecektir. Yiğit'in kız kardeşi Simya hayatımıza çok da sessiz sedasız girmeyecektir.

Geçmişinden gelen karanlık bir adam Simya'yı zengin abisi Yiğit'ten para koparması için zorlayacaktır. İrem'in Yiğit takıntısı bundan sonra hayatını nasıl etkileyecektir? Tuna aşk acısını geride bıraktığını düşünmektedir ancak aslında hiç iyi değildir. Deniz'i o bıraksa bile hayali peşinden gelmektedir. Tuna bu acıklı durumla nasıl baş edecektir? Ya da baş edebilecek midir?

SEVİYOR SEVMİYOR 22. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Deniz'in beklenmedik itirafı, Yiğit'in bütün intikam planını suya düşürmüştür. Ancak bu durum Yiğit'in öfkesini dindirmeye yetmez. Deniz'e yaptıklarının bedelini ödetmeye kararlıdır. İçi soğumadan bu hesap onun için kapanmayacaktır. Deniz ise Yiğit ne yaparsa yapsın pes etmemeye kararlıdır. Diğer yandan Yiğit, Teoman'la ilgili bomba gibi bir haber alır. Bu haber Yiğit'in hayatını da çok yakından ilgilendirmektedir.