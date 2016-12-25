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O Hayat Benim 114. son bölüm fragmanı
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O Hayat Benim 114. bölümde neler yaşanacak?

O Hayat Benim 114. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Sultan cezaevinde Kenan'ın ayarladığı mahkumun saldırısına uğrar. İşte O Hayat Benim 114. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

25 Aralık 2016 Pazar, 10:05:47 Güncelleme: 10:07:02

Başrollerini Ezgi Asaroğlu, Ceren Moray ve Keremcem'in paylaştığı O Hayat Benim, 114. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde

O HAYAT BENİM 114. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Efsun iki büyük kayıpla başa çıkmak zorundadır. Hastalığı gittikçe ağırlaşan Nuran artık konakta, Bahar’la Ateş’in yanındadır. Ve kimse Efsun’un onu görmesine izin vermiyordur. Sultan ise cezaevine girer girmez, Kenan’ın ayarladığı bir mahkumun saldırısına uğrar.

Hayattaki iki büyük dayanağını kaybeden Efsun, Atahanlara karşı yeniden saldırıya geçer. Kendisine ve ailesine yapılanların bedelini en başta Hülya’ya ödetmeye kararlıdır.

Bahar ve Ateş ise Nuran’ın yanından bir an olsun ayrılmıyordur. Nuran’ın sağlığına kavuşması ve gerçek ailesinin kim olduğunu öğrenmesi tek amaçlarıdır. Ancak Nuran öğrendikleri karşısında hiç onların beklediği gibi bir tepki vermez. Nuran annesi bildiği Efsun’a ulaşmak uğruna sonu belirsiz bir maceranın içine atılır.

Efsun ise intikam hırsının dönüp yine kendini vuracağının farkında değildir.

O HAYAT BENİM 113. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Üst üste yediği darbeler Efsun’u daha da saldırgan yapar. Nuran’ı Bahar’a vermemek için her türlü kötülüğü yapmaya hazırdır. Ama hayat ondan yana olmuyordur bir türlü.

Sokakta kalmışlardır. Nuran’ın hastalanması, Efsun ve Arda’yı çaresiz bir durumda bırakır. Sadece Atahanlar değil, sanki bütün dünya onlara karşıdır şimdi ve Efsun’un elinden kızını korumak için hiçbir şey gelmiyordur. Bahar ve Ateş yasal süreci ertelemezler.

Savcılığa yaptıkları şikayet, Efsun ve Sultan için geri sayımı başlatır. Hapse girmek kaçınılmazdır. Sultan, Efsun’u korumak uğruna gözünü karartır. İlk hedefi Hülya’nın elinde tuttuğu paralardır. Çünkü Nuran’ın hastalığı gittikçe şiddetlenirken, parasızlık Efsun ve Arda’yı iyice köşeye sıkıştırmaktadır.

 

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