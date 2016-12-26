Oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Ebru Özkan, Alina Boz ve Leyla Tanlar gibi isimlerin rol aldığı Paramparça, 85. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Dilara'nın teklifi herkesin kanını donduruyor. İşte Paramparça 85. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

PARAMPARÇA 85. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Cansu’nun yaşadıklarından dolayı çaresiz kalan Dilara’nın teklifi herkesin kanını donduracak. Emre bebeği evlatlık alan Feyza, Cansu’nun ziyaretlerinden rahatsızdır.

Emre’nin annesi gibi davranan Cansu’nun tavırlarına daha fazla dayanamayan Feyza, Cansu’yu evinden kovar. Fiziksel hastalığının yanı sıra ruhsal olarak da çöken Cansu’yu yeniden hayata döndürmenin tek yolu Emre bebektir...

Gözünün önünde kızının günden güne kötüleştiğini gören ve çaresiz kalan Dilara, Emre’nin ailesinin karşısına çıkar ve bebek için önce 1 sonra 5 milyon lira teklif eder. Dilara, şaşkınlıkla kendisini seyreden Feyza ve eşi ile kıran kırana bebek pazarlığı yapmaktadır.

Ozan’a kendi oğlu olduğunu itiraf etmek için sabırsızlanan Harun, Cihan’ın yemek davetini kabul eder. Tüm ailenin bir arada olacağı bu yemekte her şeyin açık açık konuşulması planlanırken, hiç hesapta olmayan gelişmeler yaşanır.

Cihan ile Harun arasındaki ateşkesin sebebini araştıran Ozan’ın karşısına çıkan gerçek ise ister istemez herkesin hayatını değiştirecektir...

PARAMPARÇA 84. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kucağında Emre bebek ile Hazal’ın kapısına dayanan Cansu ne kadar büyük bir yanlış yaptığının farkında değildir. Cansu’nun ruh hali Hazal’ı korkutur ancak Emre bebek her ikisini de daha çok korkutacaktır.

Mithat ise Hazal’a aşık olmuş ancak polis olduğunu açıklayamayacağı için bu ilişkiyi bitirmeye karar vermiştir. Mithat’ın evine giden Hazal, gördüğü manzara karşısında yıkılır. Rahmi, Asuman ve Candan’ın ipliğini pazara çıkarmaya kararlıdır.

Cansu’nun Emre’yi kaçırdığını öğrenen Dilara, Cansu’yu bulmak için evden çıkar. Döndüğünde Damir’i Alaz ile baş başa bulur. Dilara çaresizdir. Harun ise Dubrovnik’te başını derde sokmuş, evde olup bitenlerden habersizdir. Dilara, Cihan’dan yardım ister.