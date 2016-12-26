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Kırgın Çiçekler 65. son bölüm fragmanı
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Kırgın Çiçekler 65. bölümde neler yaşanacak?

Kırgın Çiçekler 65. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Mesude, hastaneden eve getirilir. İşte Kırgın Çiçekler 65. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

26 Aralık 2016 Pazartesi, 09:23:25 Güncelleme: 09:25:28

Başrollerini; İpek Karapınar, Özgür Çevik, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan ve Çağla Irmak'ın paylaştığı Kırgın Çiçekler 65. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Mesude, hastaneden eve getirilir. İşte Kırgın Çiçekler 65. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

KIRGIN ÇİÇEKLER 65. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Felç kalan Mesude, hastaneden evine getirilir. Durumu kullanan Kemal, Eylül'ün kızlarla eve girmesine engel olur. Kızlar, balayında olan Toprak ve Feride'yi rahatsız etmek istemez. 

Sadullah, Zehra'ya evlenme teklif edeceğini açıklar. Babasının yeni bir yuva kurma isteği Songül'ü çok üzer. Kemal, Mesude'nin bakımını Büşra'nın üzerine yıkarak, çocuğu okula göndermez. 

Mesude, Kemal'in gerçek yüzünü görmeye başlar. Annesinin ve kardeşinin haline üzülen Eylül, tek başına eve girmek zorunda kalır. Kemal, Eylül'ün hayatını karartmak için eline geçen fırsatı kaçırmaz...

KIRGIN ÇİÇEKLER 64. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kızlar, Güney, Zehra ve Sedef ölümle burun buruna gelir. Evden silah sesleri ve çığlıklar duyulunca dışarıda bekleyen Sadullah, Serkan, Toprak ve Feride korku içinde kalır.

Nazan, Kemal'in Defne'yi rahatsız ettiğini anlayarak ona tuzak kurar. Kızlar, yurtta Songül'ün yokluğuna alışmakta zorlanırlar. Meral, Mert'e olan aşkını kızlara itiraf eder.

Mesude, karnındaki bebeği doğurmak istemez. Düşük yapmak için uğraşırken kaza geçirir. Hastaneye koşan Eylül, annesinin kötürüm kaldığını öğrenir.

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