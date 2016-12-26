TELEVİZYON HABERLERİ
26 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Bana Sevmeyi Anlat 17. son bölüm fragmanı
TELEVİZYON

Bana Sevmeyi Anlat 17. bölümde neler yaşanacak?

Bana Sevmeyi Anlat 17. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Haşmet'in öfkesi çığ gibi büyümektedir, Alper ve Leyla verdikleri mücadeleden vazgeçmeyecek. İşte Bana Sevmeyi Anlat 17. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

26 Aralık 2016 Pazartesi, 09:36:01 Güncelleme: 09:38:51

Oyuncu kadrosunda Kadir Doğulu, Seda Bakan, Mustafa Üstündağ ve Dolunay Soysert gibi isimlerin yer aldığı Bana Sevmeyi Anlat 17. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Haşmet'in öfkesi çığ gibi büyümektedir. İşte Bana Sevmeyi Anlat 17. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

BANA SEVMEYİ ANLAT 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Engin’in vurulması herkeste derin yaralar açar. Ezgi için hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır. Alper ve Leyla verdikleri mücadeleden vazgeçmezken Haşmet’in öfkesi de çığ gibi büyümektedir.

Berna, Onur’u öldürdüğüne ikna, hayalet gibi dolaşırken daha büyük bir kabusun içine doğru çekilmektedir. Canan ise Leyla için endişelenmekte, Salih’ten geçmişin hesabını sormaktadır.

BANA SEVMEYİ ANLAT 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Alper ve Engin yüzleşmesinde Alper beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Bu durum Ezgi ve Leyla arasında gerilime neden olur. Onur’un Çiçek’i almasıyla deliye dönen Berna taktik değiştirir, hem Onur’la hem de Leyla ile ilgili yeni planları vardır.

Eylül, Burak’a haksızlık ettiğini düşünürken, Burak Simge’nin tuzağına düşer. Haşmet ise kilit isme ulaşmıştır, Alperler için tehlike çanları çalmaktadır.

OYUNCU KADROSU

Kadir Doğulu - Alper Eren karakteri ile

Seda Bakan - Leyla Aydın karakteri ile

Mustafa Üstündağ - Haşmet Tuğcu karakteri ile

Dolunay Soysert - Canan Güngör karakteri ile

Kadir Çermik - Salih Aydın karakteri ile

Mahperi Mertoğlu - Ayla Aydın karakteri ile

Bihter Dinçel - Suzan Giray karakteir ile

Aslı Orcan - Berna Eren karakteri ile

Emir Çubukçu - Burak Tuğcu karakteri ile

Cemil Büyükdöğerli - Onur Bozan karakteri ile

Mine Kılıç - Ezgi Güneş karakteri ile

Bahadır Vatanoğlu - Hakverdi Aydın karakteri ile

Serdar Özer - Engin Kargı karakteri ile

Gülper Özdemir - Simge Aydın karakteri ile

İlayda Alişan - Eylül Eren karakteri ile

Naz Sayıner - Mercan Eren karakteri ile

Lavinya Ünlüer - Çiçek Eren karakteri ile

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
'Kiralık Aşk' final yapıyor
TELEVİZYON

'Kiralık Aşk' final yapıyor
Bu kez Demet Akbağ şakalandı!
TELEVİZYON

Bu kez Demet Akbağ şakalandı!
‘İçerde’ ortalık fena karıştı
TELEVİZYON

‘İçerde’ işler karıştı!
Hangimiz Sevmedik 20. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Tarık ve Itır'ı bekleyen kötü sürpriz!
Kırgın Çiçekler 65. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Mesude hastaneden eve getiriliyor
Paramparça 85. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Dilara'dan kan donduran itiraf!
O Hayat Benim 114. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Sultan cezaevinde saldırıya uğruyor!
Baba Candır 51. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Ece baba ocağına geri dönmeye karar verir