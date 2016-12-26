Oyuncu kadrosunda Kadir Doğulu, Seda Bakan, Mustafa Üstündağ ve Dolunay Soysert gibi isimlerin yer aldığı Bana Sevmeyi Anlat 17. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Haşmet'in öfkesi çığ gibi büyümektedir. İşte Bana Sevmeyi Anlat 17. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

BANA SEVMEYİ ANLAT 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Engin’in vurulması herkeste derin yaralar açar. Ezgi için hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır. Alper ve Leyla verdikleri mücadeleden vazgeçmezken Haşmet’in öfkesi de çığ gibi büyümektedir.

Berna, Onur’u öldürdüğüne ikna, hayalet gibi dolaşırken daha büyük bir kabusun içine doğru çekilmektedir. Canan ise Leyla için endişelenmekte, Salih’ten geçmişin hesabını sormaktadır.

BANA SEVMEYİ ANLAT 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Alper ve Engin yüzleşmesinde Alper beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Bu durum Ezgi ve Leyla arasında gerilime neden olur. Onur’un Çiçek’i almasıyla deliye dönen Berna taktik değiştirir, hem Onur’la hem de Leyla ile ilgili yeni planları vardır.

Eylül, Burak’a haksızlık ettiğini düşünürken, Burak Simge’nin tuzağına düşer. Haşmet ise kilit isme ulaşmıştır, Alperler için tehlike çanları çalmaktadır.

OYUNCU KADROSU

Kadir Doğulu - Alper Eren karakteri ile

Seda Bakan - Leyla Aydın karakteri ile

Mustafa Üstündağ - Haşmet Tuğcu karakteri ile

Dolunay Soysert - Canan Güngör karakteri ile

Kadir Çermik - Salih Aydın karakteri ile

Mahperi Mertoğlu - Ayla Aydın karakteri ile

Bihter Dinçel - Suzan Giray karakteir ile

Aslı Orcan - Berna Eren karakteri ile

Emir Çubukçu - Burak Tuğcu karakteri ile

Cemil Büyükdöğerli - Onur Bozan karakteri ile

Mine Kılıç - Ezgi Güneş karakteri ile

Bahadır Vatanoğlu - Hakverdi Aydın karakteri ile

Serdar Özer - Engin Kargı karakteri ile

Gülper Özdemir - Simge Aydın karakteri ile

İlayda Alişan - Eylül Eren karakteri ile

Naz Sayıner - Mercan Eren karakteri ile

Lavinya Ünlüer - Çiçek Eren karakteri ile