Her hafta sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi başaran Kiralık Aşk 69. bölümüyle final yapmaya hazırlanıyor.



Kiralık Aşk, geçen yıldan beri Defne ve Ömer arasındaki büyük aşkı anlatıyor ve büyük bir ilgi görüyordu. Bir süredir konuşulan final iddiaları yapım şirketi tarafından yalanlansa da açıklanan duyuruyla 13 Ocak günü yayınlanacak 69.bölümüyle final yapacak.



Kiralık Aşk'ı unutulmazlar arasına kazandıran Kiralık Aşk oyuncularına ve ekibine teşekkür ediyor ve bir sonraki projelerinden başarılar diliyoruz.

— Kiralık Aşk (@kiralikaskdizi) December 25, 2016