Başrollerini İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar'ın paylaştığı Poyraz Karayel, 74. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Çınar, Poyraz ve Ayşegül'ü ortadan kaldırabilecek mi? İşte Poyraz Karayel 74. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

POYRAZ KARAYEL 74. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Poyraz, aradıkları ismin Nevra olduğunu ortaya çıkarmıştır. Artık kendisine göre daha fazla ajanlık görevine devam etmesinin gereği yoktur. Poyraz istifa eder.



Ayşegül, Poyraz ve Sinan yepyeni bir hayata adım atarlar. Ama İsa’nın Taşkafa ile ilgili öğrendiği gerçek Poyrazların hayatını da etkileyecektir. İsa'nın öfkesini Poyraz bile dindiremeyince, İsa geri dönüşü zor bir hata yapar.

Eda Kerem’i son anda kaçırmayı başarır. Herkesin peşinde olduğu Kerem, onu kaçıran Eda'ya, hayatını altüst edecek bir bilgi verir. Ayşegül'ün ihanetine şahit olan Çınar ise yıkılmıştır. Nevra, dağılmış Çınar'ı ayağa kaldırıp öfkesini, hak edenlere yöneltmesini sağlar. Çınar ihanetin bedelini ödetmek için Hikmet sandığı Poyraz’ı ve Ayşegül’ü ortadan kaldırmaya karar verir ve hemen harekete geçer. Poyraz ve Ayşegül ise onlara doğru yaklaşan tehlikenin farkında bile değildir...

POYRAZ KARAYEL 73. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Poyraz, kurnaz planıyla Kerem'i kıstırmış ama oyun henüz bitmemiştir. Ayşegül ise yaşadıklarının ardından gözyaşları içinde Poyraz'ın yanına koşar. Çınar, Ayşegül'le yüzleşirken Ayşegül’ün Nevra'nın tehditiyle ona döndüğünü öğrenir. Ama Nevra, Ayşegül'le ilgili çok daha büyük bir gerçeğe şahit olacaktır.

Zülfikar ise hayatının en önemli kararını verip Meltem'le konuşmanın yolunu ararken büyük bir sürprizle karşılaşır. Nevra Mümtaz'ı kullanarak büyük planını uygulamaya başlar. Poyraz ise Nevra’yı keşfetmeye yaklaşırken, Ayşegül’le de yeni bir hayata başlamanın adımlarını atmaktadır. Ama ikisi de onlara doğru yaklaşan büyük tehlikenin farkında değildir.