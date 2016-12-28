Başrollerinde Burak Özçivit, Neslihan Atagül ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Kara Sevda 50. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Emir sonucu ağır olan bir karar alıyor. İşte Kara Sevda 50. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

KARA SEVDA 50. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kemal, daha önce karşısına Deniz’in doktoru olarak çıkan kişinin gerçek bir doktor olmadığını anladıktan sonra araştırmasını derinleştirir. Nihan ve Emir’in kendisinden Deniz’le ilgili bir gerçeği saklama ihtimali, Kemal’in aklına tekrar peşinden gideceği o inancı düşürür. “Deniz benim kızım olabilir mi?”



Nihan, Emir’e niye Kemal’le birlikte olduğunu açıklamaya çalışırken, Deniz, ateşlenir ve Vildan tarafından hastaneye götürülür. Bu küçücük hastalık bile, Emir'in haddinden fazla endişelenmesine sebep olur. Nihan, Emir’in Deniz’e karşı artan boğucu ilgisi ile dehşete kapılır. Emir ve Deniz arasındaki bağlar tahmininin ötesinde bir hızla gelişmektedir. Bu durum Nihan’ı en büyük kararlarından birini almaya itecektir. Ama bu karar, Emir’in dikkatinden kaçmaz ve Nihan’ı tahmininden büyük bir felaketin içine atar.



Zeynep, Emir ilişkisinin ortaya çıkması Soydere ailesini temelden sarsar. Zeynep artık parasız, çaresiz ve yapayalnızdır. Zeynep’e en zor gününde el uzatan Emir olur. Hem de Zeynep’in çok uzun zamandır beklediği, hayal ettiği bir hediyeyle birlikte...



Emir, Kemal’in şirketteki hesap hareketleri üzerinden neyi araştırdığının, hangi sorunun peşine düştüğünün farkına varır. Kemal, giderek Deniz’in sırrına yaklaşmaktadır. Kemal, yüreğindeki bilmeceyi çözecek cevabın kapısını açmak üzereyken,



Emir sonucunun çok ağır olacağını bildiği bir karar alır.

KARA SEVDA 49. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kemal’in yönetim kuruluna kendini takdim ettiği sırada, Emir’in Kemal ile Nihan’ın bakışmalarını yakalaması, ağır yenilgisine, beynini yakan şüpheyi ekler. Kemal ile Nihan arasında yeniden bir bağ kurulup kurulmadığını mutlaka ortaya çıkarmalıdır. Emir’in Asu’nun ihanetiyle yüzleşmesi de tam bu sarsıntının üstüne olur. İki kardeş kılıçlarını çektiğinde, bu restleşmenin sonucu beklenmedik şekilde neticelenir.

Kemal, Emir’e tattırdığı mağlubiyetin etkisini izlerken, Nihan’la baş başa kalma fırsatını elleriyle yaratır. Sadece Emir’e savaşında değil, Nihan’a aşkında da sınır tanımaz. Nihan ise Kemal’in Asu’yla resmen evlenmiş olmasının sonuçlarını merak etmektedir. Kemal’in bu evliliğin geleceğiyle ilgili son bir hamlesi daha vardır.

Kemal ile Asu'nun evlilik haberini açıkladığı aile yemeğinde, Asu’nun kimliği basına sızar. Bu bilgi, Soydere ailesi üstünde deprem etkisi yaratır. Asu’nun yıkılışı, bir devrin sonu olurken; yepyeni bir karanlık çağın habercisidir.

Emir, hem Kemal ile Nihan arasındaki bağdan emin olmak, hem de Kemal’in kendisine kurduğu tuzakları yok etmek için harekete geçer. Tufan’ın bulacağı küçücük bir delil, Emir’in elinde çok büyük bir koza dönüşür.

Kemal’in yarattığı sarsıntılar, Emir ve Asu cephesinde derin çatlaklar yaratır. Nihan ile Kemal bu çatlakların izini sürdüğünde Ozan’ın cinayetine uzanan net bir hat bulur. Öte yandan Zeynep, Emir ile birlikteliğini gizlemek için elinden geleni yapsa da, Soydere ailesini bekleyen kaçınılmaz son hiç beklenmedik bir anda yaşanacaktır.

Kemal ile Nihan, Ozan’ın cinayetinde adım adım gerçeğe ilerlerken, Emir’in gölgesi de üstlerindedir. Kemal’in hayatını baştan sona değiştirece gerçek ise kendisine söylenen bir yalanda gizlidir.