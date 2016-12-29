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Cesur Yürek 12. son bölüm fragmanı
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Cesur Yürek 12. bölümde neler yaşanacak?

Sürükleyici ve aksiyon yüklü senaryosuyla perşembe ekranına damgasını vuran yapımlardan "Cesur Yürek"' 12'nci bölümüyle karşımızda! Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Cesur Yürek 12. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

29 Aralık 2016 Perşembe, 09:33:52 Güncelleme: 09:36:05

Sürükleyici ve aksiyon yüklü senaryosuyla perşembe ekranına damgasını vuran yapımlardan "Cesur Yürek"' 12'nci bölümüyle karşımızda! Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Cesur Yürek 12. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

CESUR YÜREK 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Enver’in vurulmasının ardından Ömer ve masadakiler istihbarat tarafından alınır. Ömer, Enver’in arkasındaki derin güçle, Şamil Bey’le yüzleşir. Diğer taraftan Bradd, kaos planını devreye sokar.

Erdil Öksüz’ü gizlendiği yerden çıkarıp uyuyan hücreleri harekete geçirme emrini verir. Ömer, Hüsrev’i bulmak için harekete geçer. Hüsrev, Bradd’ten aldığı emirle bombalı eylemler için gerekli hazırlıkları yapar. Bombalı eylemleri engellemek isteyen Ömer zamanla yarışır.

Tatar Ahmet, İskender’in ve masadakilerin ihanetini cezasız bırakmayacaktır. Bradd Ömer’in arkasındaki derin güçlerin şifresi çözüp kozmik odadaki belgelere ulaşmak için bir plan yapar. Ömer, kendisine ve ülkesi üzerine kurulan planları bozmak için harekete geçer...

CESUR YÜREK 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ömer’in Bozdoğanlarla savaşı alevleniyor. Didem ve Ali’yi kurtarmak için canını ortaya koyan Ömer, Ali’nin ölümüne engel olamaz. Babasının ardından Ali’yi kaybeden Ömer intikamını almak için Ferhat ve Hüsrev’in peşine düşer.

Enver’in Bradd tarafından deşifre edilmesinden sonra ikisi arasındaki savaş gün yüzüne çıkar. İskender’in babasını vurduranın Gevaşlı olduğunu öğrenmesiyle, Tatar ailesi beklenmedik bir krizle yüzleşecektir. Ömer’in derin devlete çalıştığını bilen Turan, Ömer’in infazına karar verir.

Yatağından kalkan Tatar Ahmet masadaki ortaklarını ve oğlunu karşısına alma pahasına, Ömer’i kurtarmak için harekete geçer. Bundan dolayı çileden çıkan İskender babasına karşı büyük bir hamle yapar. Enver ve Ömer’in deşifre edilmesiyle cesur yürek operasyonu nasıl devam edecektir?

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