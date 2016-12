Başrollerini Elçin Sangu, Barış Arduç, Salih Bademci, Müjde Uzman, Seçkin Özdemir, Nergis Kumbasar, Levent Ülgen ve Onur Büyüktopçu'nun paylaştığı Kiralık Aşk 67. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde

KİRALIK AŞK 67. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Artık her şey çok güzel. Defne ve Ömer çok mutlular. İyiden iyiye birlikte yaşama rutinleri geliştirmeye, birbirlerini tamamlamaya başladılar. Neriman çıkışını yapıyor:" Evlenin ve çocuklarınız olsun artık, hadi!"



Defne, Neriman'ın dolduruşuna gelip, Ömer'in aklına evlilik fikrini sokmak için türlü oyunlara giriyor. Fakat bilmediği şey, Ömer'in aklında bunun zaten olduğu.



Diğer yandan yeni yıl heyecanı her yerde. Ev partileri, ofis kutlamaları ve tabii ki Koriş'in şahane fikri: Ömer'e Noel baba kostümü giydirecek! Ömer bunu kabul eder mi? Sinan ve Şükrü, Koriş'le bu konuda dev bir iddiaya giriyorlar. Koray, Ömer'i ikna etmek için akla hayale gelmedik numaralar deniyor. İddianın sonucu ise, gerçekten çok ama çok beklenmedik.



Ömer ve Defne, yeni yıla birlikte girmenin mutluluğunu başkalarıyla da paylaşıyorlar. İhtiyacı olanları mutlu etmek gibi bir hediye veriyorlar kendilerine.



Finalde ise, Defne'yi bulutların üzerine çıkarak bir sürpriz var. Her şeyi hikayenin ta başına döndürecek bir sürpriz. Bunu Ömer'den başkası düşünemezdi.

KİRALIK AŞK 66. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ömer ve Defne Roma'ya gitmeye karar verdiler. Böylece hayatlarında tertemiz bir sayfa açacaklar. Artık onları hiç kimsenin tanımadığı bir yerde yaşayacak, her şeye yeniden başlayacaklar. Kaçış planı öncesinde ise, Ömer ve Defne bir Defo gecesi geçirecekler. Ömer, Defne'nin gerçek dünyasına girecek, onunla birlikte bir Beşiktaş maçı izleyecek, onunla onun mekanlarında gezecek. Aşkın çok daha yakın hali... Artık birbirlerinin ailesi olmaya doğru yol alıyorlar. Üstelik inanılmaz eğleniyorlar da…

Sinan'ın uçuk kararı karşısında, Neriman ve Koray saf tutuyorlar. İkisi iki koldan Sinan'ı etkilemeye çalışıyor. Sonuç ise Seda'ya yarayacak gibi.

Bu bölüm Ömer'in sıkıntısı sonunda nihayetleniyor fakat çok ilginç ve merak uyandırıcı şekilde!