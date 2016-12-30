Oyuncu kadrosunda Ufuk Bayraktar, Yavuz Bingöl, Gürber İleri, Buse Varol ve Müge Boz gibi isimlerin yer aldığı Sevda Kuşun Kanadında 20. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. İşte Sevda Kuşun Kanadında 20. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

SEVDA KUŞUN KANADINDA 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Zafer’in kendisi hakkında ölüm emri verdiğini öğrenen Solaklı, Ömer ve Cemil Komiserin Zafer aleyhine ifade verme teklifini düşüneceğini söyler. Zafer ise Solaklı’nın konuşmasını istememektedir. Zafer sürpriz hamlesini yapar. Ömer hiç beklemediği bu gelişme üzerine, kendine yeni bir yol çizmenin vaktinin geldiğini düşünmektedir. Peki Ömer bu zor kararı verebilecek midir? Çünkü Filiz’e de yeni hayatında yer yoktur…



Konseyin kendisi hakkında verdiği kararı kabul etmeyen Zafer, Asım’ın silah çizimlerinin peşindedir. Asım ise çizimleri önemli makamdaki kişilere sunacaktır. Ancak ortada büyük bir problem vardır. Çizimler çalınmıştır ve görüşme o günün akşamı olacaktır. Asım çizimlerine yeniden kavuşmak için gözünü karartmak zorundadır. Bu mücadelede Elif de en büyük yardımcısı olacaktır.



Yaşadığı zor günlerden sonra olanları unutmak ve kendine yeni bir gelecek inşa etmek için yurt dışında okumaya karar veren Halit’in veda vakti gelmiştir. Mahallede duygusal anlar yaşanır.

SEVDA KUŞUN KANADINDA 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ömer, Zafer’in adamı olan Solaklı’ya son darbeyi vurmaya kararlıdır. Bu niyetini Cemil Ateş’e söyler ancak Ateş komiserin amacı ve kuracağı oyun başkadır.



Asım ise üniversitede çalışabilmek için girişimde bulunur. Milli sanayii ve yerli silah düşüncesini Erbakan Hoca ile paylaşır. Ancak, Zafer bunu öğrenecek ve bu işin peşini bırakmayacaktır.

Ailesi dağılan Zafer kontrolünu korumak için çok çaba sarfeder. Bir yandan fabrikasında çıkan işçi greviyle uğraşırken bir yandan da kendine karşı oynanan oyunlarını iyi anlamaya ve karşı oyun kurmaya çalışır. BuNun için bazı infaz kararları vermesi gerekmektedir!



İbrahim Başkan ise kapatılan MTTB’nin tekrar açılması için uğraşmaktadır. Savcı muhalefet eder. Buna rağmen İbrahim başkan pes etmez ve hukuk mücedelesini sürdürür.