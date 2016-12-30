Oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Farah Zeynep Abdullah, Metin Akdülger, Engin Benli ve Aslı Tandoğan gibi isimlerin rol aldığı Muhteşem Yüzyıl: Kösem, 7. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Muhteşem Yüzyıl: Kösem 7. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

MUHTEŞEM YÜZYIL: KÖSEM 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sultan Murad, Farya’nın evlenme isteğini öğrenir. Farya bu konuda ciddi olduğunu ve hayatında başka kadın olmasını istemediğini söyler. Sultan Murad, Farya’nın bu restine ne cevap verecektir? Hamamda ölümle burun buruna gelen Gülbahar Sultan, cariyeyi nereye sakladığını söylemez.

Kösem Sultan ise çaresiz, teklifini kabul etmek zorunda kalır. Âtike Sultan’ın Silahdar’a âşık olduğunu öğrenen Gevherhan Sultan, Silahdar’a hesap sorar. Âtike Sultan ise Silahdar’ın kalbindeki kişinin peşinin düşecektir. Hatta bu konuda bir tahmini bile vardır. Kösem Sultan, Farya’nın hamile kalmaması için önlem alır. Bunu öğrenen Farya, Kösem Sultan’la yüzleşir. Farya’nın ehlileşmeyeceğini düşünen Kösem Sultan bu işi kökten çözmeye karar verir.

Gülbahar Sultan, sarayda kalmasının karşılığında, sakladığı cariyeyi Kösem Sultan’a teslim eder. Kösem meselenin kapandığını düşünürken, haremde gerçekleşen korkunç bir hadiseyle Sultan Murad her şeyi öğrenir…Sultan Murad kardeşi hakkında ne hüküm verecektir?

MUHTEŞEM YÜZYIL: KÖSEM 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Muhteşem Yüzyıl Kösem’de bu hafta Kösem Sultan evladıyla sınanıyor! Kösem Sultan, Şehzade Kasım’ın sırrını öğreniyor! Sultan Murad, Farya’yı saraya geri getiriyor! Farya’nın saraya geri döndüğünü öğrenen Ayşe Sultan öfkeden deliye dönüyor! Kösem Sultan Farya’nın hareme girmesine müsaade etmiyor!

Şehzade İbrahim, Kasım’ın sırrını hiç öğrenmemesi gereken birine söylüyor! Şehzade Kasım’ın hamile cariyesi kaçırılıyor! Cariyenin kaçırıldığını öğrenen Kösem Sultan her yerde onu aratıyor! Silahdar Mustafa, Atike Sultan’a kalbinde başka biri olduğunu söylüyor! Gevherhan Sultan ise Silahdar’la gizlice buluşuyor!

Ayşe Sultan ve Farya karşı karşıya geliyor! Farya’nın yanına giden Sultan Murad, duydukları karşısında şoke oluyor! Gülbahar Sultan sarayda kalmak için, Kösem Sultan’a karşı koyamayacağı bir teklifte bulunuyor!