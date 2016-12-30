TELEVİZYON HABERLERİ
30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Muhteşem Yüzyıl Kösem 7. bölüm
TELEVİZYON

Muhteşem Yüzyıl Kösem 7. bölümde neler yaşanacak?

Muhteşem Yüzyıl: Kösem 7. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Sultan Murad, Farya'nın evlenme isteğini öğreniyor. İşte Muhteşem Yüzyıl Kösem 7. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

30 Aralık 2016 Cuma, 10:17:18 Güncelleme: 10:18:52

Oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Farah Zeynep Abdullah, Metin Akdülger, Engin Benli ve Aslı Tandoğan gibi isimlerin rol aldığı Muhteşem Yüzyıl: Kösem, 7. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Muhteşem Yüzyıl: Kösem 7. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

MUHTEŞEM YÜZYIL: KÖSEM 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sultan Murad, Farya’nın evlenme isteğini öğrenir. Farya bu konuda ciddi olduğunu ve hayatında başka kadın olmasını istemediğini söyler. Sultan Murad, Farya’nın bu restine ne cevap verecektir? Hamamda ölümle burun buruna gelen Gülbahar Sultan, cariyeyi nereye sakladığını söylemez.

Kösem Sultan ise çaresiz, teklifini kabul etmek zorunda kalır. Âtike Sultan’ın Silahdar’a âşık olduğunu öğrenen Gevherhan Sultan, Silahdar’a hesap sorar. Âtike Sultan ise Silahdar’ın kalbindeki kişinin peşinin düşecektir. Hatta bu konuda bir tahmini bile vardır. Kösem Sultan, Farya’nın hamile kalmaması için önlem alır. Bunu öğrenen Farya, Kösem Sultan’la yüzleşir. Farya’nın ehlileşmeyeceğini düşünen Kösem Sultan bu işi kökten çözmeye karar verir.

Gülbahar Sultan, sarayda kalmasının karşılığında, sakladığı cariyeyi Kösem Sultan’a teslim eder. Kösem meselenin kapandığını düşünürken, haremde gerçekleşen korkunç bir hadiseyle Sultan Murad her şeyi öğrenir…Sultan Murad kardeşi hakkında ne hüküm verecektir?

MUHTEŞEM YÜZYIL: KÖSEM 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Muhteşem Yüzyıl Kösem’de bu hafta Kösem Sultan evladıyla sınanıyor! Kösem Sultan, Şehzade Kasım’ın sırrını öğreniyor! Sultan Murad, Farya’yı saraya geri getiriyor! Farya’nın saraya geri döndüğünü öğrenen Ayşe Sultan öfkeden deliye dönüyor! Kösem Sultan Farya’nın hareme girmesine müsaade etmiyor!

Şehzade İbrahim, Kasım’ın sırrını hiç öğrenmemesi gereken birine söylüyor! Şehzade Kasım’ın hamile cariyesi kaçırılıyor! Cariyenin kaçırıldığını öğrenen Kösem Sultan her yerde onu aratıyor! Silahdar Mustafa, Atike Sultan’a kalbinde başka biri olduğunu söylüyor! Gevherhan Sultan ise Silahdar’la gizlice buluşuyor!

Ayşe Sultan ve Farya karşı karşıya geliyor! Farya’nın yanına giden Sultan Murad, duydukları karşısında şoke oluyor! Gülbahar Sultan sarayda kalmak için, Kösem Sultan’a karşı koyamayacağı bir teklifte bulunuyor!

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Sevda Kuşun Kanadında 20. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Ömer gemileri yakacak mı?
Aşk ve Mavi 9. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Mavi'nin pişmanlığı!
Kiralık Aşk 67. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Artık her şey çok güzel!
Arka Sokaklar 423. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Ekibe büyük bir oyun oynanıyor!
Umuda Kelepçe Vurulmaz 9. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Onur'dan Elif'e acımasız plan!
Cesur Yürek 12. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Ömer oyunu bozacak!
Vatanım Sensin 10. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Cevdet, gizli vazifesini tamamlayabilecek mi?
No: 309 28. bölümde neler yaşanacak?
TELEVİZYON

Betül hain planlar peşinde!