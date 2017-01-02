SHOW TV’nin pazartesi akşamlarına damga vuran fenomen dizisi “İçerde", çarpıcı sahnelerinden oluşan film tadındaki kolaj bölümüyle takipçilerinin karşısına çıkacak. Peki İçerde 16. bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte İçerde 16. bölümden tüyolar...

İÇERDE 16. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

SHOW TV ekranlarının fenomen dizisi "İçerde" 16. yeni bölümüyle 9 Ocak 2017 tarihinde izleyicisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise bu hafta içerisinde yayınlanacak. Yılbaşı dolayısıyla ekranlara bir hafta ara veren "İçerde", çarpıcı sahnelerinden oluşan film tadındaki kolaj bölümüyle bu akşam takipçilerinin karşısına çıkacak.

İşte "İçerde"nin 16. Bölümünden ilk sahne!

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle milyonları ekrana kilitleyen fenomen dizi, son yayınlanan bölümlerinin en çarpıcı sahneleriyle izleyenlere film deneyimi yaşatacak. Sarp, Mert, Celal ve Yusuf Müdür arasında denklemlerin sürekli değiştiği dizi, takipçilerini yine SHOW TV ekranına kilitleyecek.

İÇERDE 15. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Sarp Yusuf Müdür'ü hastaneye getirdi. Celal, Leyla'dan tam ismi öğrenmek üzereyken Leyla silahı çıkarınca Davut onu vurdu. Leyla'nın evine gelen Sarp, evin kameralarla izlendiğini gördü. Sarp Emniyet Müdürü'ne Yusuf Müdür'ün neden vurulduğunu anlatınca açığa alındı. Buna karşılık Sarp eğer Leyla'nın evindeki görüntülere ulaşılırsa hem onun Leyla ile görüştüğü hem de Celal'in işlediği cinayetin görüntülerini ele geçirebileceklerini söyledi. Emniyet Müdürü Mert'e Celal'e baskın yapmasını ve elektronik her şeyi toplamasını emretti. Celal bunun haberini alınca Sarp'a bilgisayarcıyı alıp gitmesini söyledi ve Sarp bunun üzerine kaseti kaçırıp toplanacak bilgisayarlardan birinin kasasının içinde emniyete ulaştırdı. Davut ve Minik, Alyanak’ı Sarı Hüsnü’nün mahallesinden kaldırdı.

'İÇERDE'NİN 15. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Celal Alyanak'a son bir şans verip, etrafa onun düşmanı gibi kendini tanıtıp düşmanlarının onun ile ilgili ne konuştuğunu ona iletmesini istedi. Emniyet Müdürü, kaset için Mert'i görevlendirirken bu görüntüler içinde Celal'i bitirecek görüntülerin olduğunu iletti. Melek’in Füsun’la görüştüğünü öğrenen Celal çıldırdı ve ona karşı çıkan Melek'e tokat attı. Mert görüntüleri açtığı anda Coşkun onu aradı.

Coşkun Mert'e, Celal'i bitirecek bir koz verirse ona ailesini vereceğini söyledi. Evden ayrılan Melek, Sarp'ın yanına gitti. Melek'i takip eden ve eve götürmeye gelen Davut ile Sarp'ın nefes kesen dövüş sahnesinin sonunda birbirlerine silah çektikleri ve Melek'in araya girdiği anlar izleyenleri ekran başına kilitledi. Bölümün ilk sahnesinde vurulan "Leyla" rolüne hayat veren başarılı oyuncu Şenay Gürler de diziye veda etti.